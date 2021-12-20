Красногорск, , 12:45 — REGNUM Производителям строительных материалов в Подмосковье следовало бы поставлять свою продукцию по региональным госконтрактам и муниципальным контрактам на специальных условиях. Об этом 20 декабря заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Инфляция Дарья Антонова © ИА REGNUM

О необходимости таких мер глава Подмосковья заявил, рассказывая о росте цен на строительные материалы.

«Все это я говорю к тому, чтобы минстрой и наши дорожные службы, которые занимаются содержанием и строительством дорог должны очень внимательно относиться к контрактным мероприятиям, а также иметь специальные условия по разного рода материалам, особенно тем, которые находятся и производятся на территории нашей области», — сказал Воробьев.