Казань, , 12:35 — REGNUM В Татарии за сутки вакцинировали против новой коронавирусной инфекции чуть больше 3 тыс. человек. Об этом 20 декабря сообщает республиканский минздрав.

Вакцина Minpromtorg.gov.ru

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Всего в регионе провакцинировано от COVID-19 на сегодняшний день 2 млн 260 тыс. 399 человек, за сутки прививку сделали 3002 жителя. Полный курс иммунизации прошли 1 млн 859 тыс. 124 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии на 20 декабря зарегистрировали 41 667 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 34 749 пациентов.

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