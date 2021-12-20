Москва, , 12:34 — REGNUM Дольщикам проблемного ЖК «Филатов луг» в Новой Москве начали выдавать ключи, сообщает 20 декабря «Интерфакс».

Марат Хуснуллин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Первые десять комплектов вручил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он рассказал, что такой возможности добивались «долгими путями корректировки законодательства, судов».

«И вот буквально 17 декабря вступило в действие решение суда, в субботу Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод», — сказал вице-премьер.

Он пояснил, что основной проблемой было несоответствие двух кодексов — градостроительного и воздушного. Дольщики попали в «вилку» противоречий, а люди, дававшие разрешения, «не совсем добросовестно отработали, не совсем проверили увязку этих двух кодексов».

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