Москва, 20 декабря, 2021, 12:34 — ИА Регнум. Дольщикам проблемного ЖК «Филатов луг» в Новой Москве начали выдавать ключи, сообщает 20 декабря «Интерфакс».

Дарья Антонова ИА REGNUM Марат Хуснуллин

Первые десять комплектов вручил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он рассказал, что такой возможности добивались «долгими путями корректировки законодательства, судов».

«И вот буквально 17 декабря вступило в действие решение суда, в субботу Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод», — сказал вице-премьер.

Он пояснил, что основной проблемой было несоответствие двух кодексов — градостроительного и воздушного. Дольщики попали в «вилку» противоречий, а люди, дававшие разрешения, «не совсем добросовестно отработали, не совсем проверили увязку этих двух кодексов».