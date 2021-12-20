София, , 12:33 — REGNUM Аптечная сеть Болгарии периодически испытывает нехватку более 340 наименований лекарств, пользующихся постоянным спросом населения. Об этом 20 декабря в Софии заявил представитель болгарской Ассоциации владельцев аптек Николай Костов, пишет софийская газета «Дума».

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По словам Н. Костова, в настоящее время провизорские структуры не могут гарантировать покупателям лекарств от ревматоидного артрита, ингаляционных препаратов от бронхиальной астмы, а также ряда обезболивающих средств.

«Многие медикаменты исчезли из продажи, поскольку их регистрация в Болгарии была прекращена, а промышленный импорт запрещен», — резюмировал, в частности, он.

Кроме того, по словам независимых экспертов, десятки препаратов раскупаются в аптеках в считанные часы из-за распространяемой в социальных сетях «сомнительной информации».

«Например, как только появляется слух о том, что COVID-19 «лечится» парацетамолом, в соответствующих заведениях пропадают жаропонижающие анальгетики, а после сообщений о возможности «спасения» от пандемии травяными сиропами, с прилавков сметают микстуры от кашля», — говорится в заявлении министерства здравоохранения Болгарии.

Между тем, как утверждают в новом правительстве Болгарии, в ближайшее время страна активизирует работу своих фармакологических компаний. Для этого из бюджеты будет выделено более $5 миллионов.