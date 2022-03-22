Башкирия, 4 сентября, 2014, 14:51 — ИА Регнум. С 25 по 29 августа рабочая группа Фонда содействия реформированию ЖКХ проверила реализацию региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Башкирии. Об этом ИА REGNUM сообщили в Управлении по связям с общественностью ГК ФСР ЖКХ.

Мониторинг первого этапа программы 2013-2017 годов по переселению граждан из аварийного жилищного фонда проводился на территории семи муниципальных образований. Выяснено, что на момент проверки все контракты на строительство домов и на приобретение квартир путем участия в долевом строительстве были заключены. В городах Бирске, Стерлитамаке, Уфе, Янауле и Языковском сельсовете переселены 730 граждан из 253 жилых помещений общей площадью 9 143,68 кв. м.

Вместе с тем, в трех муниципальных образованиях рабочая группа Фонда зафиксировала низкие темпы реализации программы переселения: строительная готовность дома 10 в микрорайоне Глумилино-2 в Уфе не превышает 30 %; дома по ул. М. Гайфуллина, 15 «В» в Ишимбае — 30%, дома № 3 в микрорайоне № 5 Западного жилого района в Стерлитамаке — 20 %.

При осмотре построенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда домов в Иглинском сельсовете по ул. Строителей, 23 и в Стерлитамаке по ул. Оренбургский тракт, 16 «В» и 18 «В» зафиксированы нарушения строительных норм и правил. В Ишимбае и Янауле во введенных в эксплуатацию, но еще не заселенных многоквартирных домах устраняются строительные недоделки.

В частности, в Янауле проводятся работы по устройству внутридомового газопровода, заканчивается прокладка канализационных коммуникаций в доме по адресу ул. Якутова, 12; осуществляется монтаж электрощитовой в доме по адресу ул. Якутова, 9. В Ишимбае застройщики завершают работы по утеплению чердачных перекрытий, обустройству водосточных труб и желобов, отделке внутренних помещений в доме по адресу ул. Молодежная, д. 11 «А».

Во время встреч с членами рабочей группы Фонда жители уже заселившиеся в многоквартирные дома замечаний и жалоб на качество предоставленного жилья не высказали.

Мониторинговые мероприятия реализации региональных адресных программ капитального ремонта многоквартирных домов 2012-2013 годов проводились в городах Бирске и Уфе. При осмотре пяти многоквартирных домов выявлены нарушения требований организационно-правового порядка, норм и правил производства ремонтно-строительных работ.

Например, в городе Уфе по ул. Карла Маркса, 65, корп. 2 зафиксированы факты некачественного ремонта инженерных систем; по проспекту Салавата Юлаева, 1, корп. 1 зафиксированы факты некачественного ремонта инженерных систем и фасада. Также в процессе проверки специалистами Фонда рассмотрена жалоба собственников помещений многоквартирного дома №1 по ул. Заки Валиди.

Перечисленные в жалобе недостатки капитального ремонта инженерных систем, фасада и кровли подтвердились. В городе Бирске также выявлены замечания по качеству капитального ремонта кровель и инженерных сетей. Строительный контроль на указанных объектах не отвечает требованиям статьи 53 Градостроительного кодекса РФ. На итоговом совещании в Государственном комитете строительства и архитектуры в Башкирии специалисты Фонда рекомендовали региональным и муниципальным органам власти устранить выявленные нарушения и принять меры по усилению контроля за ходом реализации первого этапа программы переселения 2013-2017 годов.