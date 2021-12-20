Мадрид, , 12:33 — REGNUM Король Испании Филипп VI и председатель правительства страны Педро Санчес торжественно открыли линию скоростных поездов в Галисии по маршруту Мадрид — Оренсе и обратно. Об этом пишет агентство EFE.

Ночной Мадрид Paolo Monti

Новая железнодорожная линия начнет работать для населения с 21 декабря.

Король и премьер-министр Испании сели на новый поезд компании AVE на станции Чамартин в 9:45 утра, чтобы отправиться в Оренсе вместе со вторым вице-премьером и министром труда Йоландой Диас и министром транспорта Ракель Санчес.