Красногорск, 20 декабря, 2021, 12:35 — ИА Регнум. В Подмосковье выросла стоимость строительных материалов и работ. Об этом 20 декабря заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) sumanamul15 Укладчики асфальта

«Подорожали строительные материалы. У школ, например, у нас на 26%, жилье — на 22%, инженерные сети — на 19%. А стоимость асфальта выросла почти в два раза», — сказал Воробьев.

По этой причине глава региона призвал органы власти внимательнее относиться к исполнению государственных контрактов.