Пекин, , 12:30 — REGNUM Власти Китая считают экс-президента США Дональда Трампа «лицемерным политиком», не соответствующие действительности заявления которого не могут изменить реальные факты. Об этом 20 декабря заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Чжао Лицзянь Fmprc.gov.cn

«Такие политики-лицемеры <…> не смогут изменить реальные факты, сколько бы они ни старались свалить вину на других. Трамп неоднократно пытался переложить ответственность за пандемию (на Китай), однако тем самым он лишь постоянно напоминал, что сам в первую очередь виновен в распространении коронавируса в Соединенных Штатах», — сказал он.

Также Лицзянь добавил, что заявления Тампа о том, что Китай якобы наносит ущерб США, являются неправдой, так как отношения двух стран, по мнению китайского дипломата, «по своей сути носят взаимовыгодный характер».

Кроме того, официальный представитель МИД КНР напомнил, что американские власти постоянно оказывают давление на китайские компании, «пренебрегая принципами рыночной экономики».

Напомним, ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что компенсации миру за возникновение SARS-CoV-2 должен выплатить Китай.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что власти Китая приветствуют сотрудничество с Соединенными Штатами, однако не страшатся и противостояния с американской стороной и в этом случае готовы «биться до победного конца».

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