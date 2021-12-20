Санкт-Петербург, , 12:35 — REGNUM В Ленинградской области коронавирусной инфекцией заражены чуть более 14,6 тыс. местных жителей, из них лишь 9,76% находятся в ковидных стационарах. Об этом 20 декабря ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленинградской области.

Лечение заболевания Okeydoc.ru

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Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 97 798 человек, в том числе 358 случаев зарегистрировано за минувшие сутки, что на один случай больше, чем днем ранее. Наибольшее число инфицированных как и ранее, выявлено в крупных, густонаселённых пунктах, таких как Гатчина (30), Кириши, Тихвин (по 17), Пикалево, Кудрово (по 15), Мурино (14), Всеволожск (11), Волосово (10).

Вместе с тем, вылечились от коронавируса 80 203 человека, в том числе 506 из них были выписаны с больничного 19 декабря. Не смогли победить болезнь 2954 заболевших COVID-19, еще одна коронавирусная смерть была зарегистрирована за минувшее воскресенье.

Таким образом в Ленинградской области в настоящий момент проходит лечение от коронавируса 14 641 человек, из них 1429 на больничных койках, в том числе один из привитых от коронавируса. Как отметили ИА REGNUM в региональном комздраве, в областных стационарах развернуто 1889 ковидных коек, из них свободны — 460 (24,35%). На аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в настоящий момент находится 31 пациент.

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