Кишинёв, 20 декабря, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Избирательная кампания мэра молдавского города Бельцы стала «самой грязной, самой лживой наверно в истории всех выборов». С таким заявлением 20 декабря выступил на брифинге победивший на выборах независимый кандидат Николай Григоришин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«Вы наверно видели, что говорила одна из кандидаток от олигарха-преступника, который увёл миллиарды. Вы наверно видели, что говорили Партия социалистов в этой кампании. Также грязно и подло себя вели», — сказал Григоришин.

Он заявил, что все нападки в прошедшей предвыборной кампании якобы были только на него. Григоришин считает свою победу заслуженной. В голосовании приняли участие 9,98% избирателей.

Напомним, эти выборы стали скандально известными из-за того, что первый тур голосования за мэра проходил 5 декабря. Тогдашнего победителя Марину Таубер, выдвинутую партией «Шор», сняли с выборов. После чего ЦИК решил перенести второй тур и вывести в него двух кандидатов с максимальным числом голосов. После этого член правящей партии «Действие и солидарность» Борис Макоч и член Партии социалистов Александр Нестеровский сняли свои кандидатуры.