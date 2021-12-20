Орел, , 12:28 — REGNUM В Орловской области директора детской спортшколы будут судить по обвинению в халатности, приведшей к смерти воспитанника. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 20 декабря старший помощник руководителя СУ СКР по региону Александр Коргин.

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Согласно материалам дела, в январе 2018 года команда по футболу в составе 12 несовершеннолетних, обучающихся под руководством директора МБУ ДО «ДЮСШ» Свердловского района Орловской области, прибыла с соревнований по мини-футболу железнодорожным транспортом на станцию «Змиевка».

По версии следствия, директор школы, зная о том, что нельзя оставлять детей без присмотра на железнодорожной платформе, «проявил небрежное отношение к исполнению своих обязанностей» — он оставил воспитанников на платформе, а сам ушёл.

«Один из несовершеннолетних, оставшийся без присмотра, был смертельно травмирован прибывающим пригородным электропоездом», — уточнили в СК.

В настоящее время предварительное следствие по делу завершено, прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.