Кострома, 20 декабря, 2021, 13:14 — ИА Регнум. Губернатор Костромской области Сергей Ситников призвал районы и департамент здравоохранения подготовиться к росту заболеваемости COVID-19 после новогодних праздников. Об этом он заявил на еженедельном совещании в администрации региона, состоявшемся 20 декабря.

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«Чудес не бывает. Прошу до 22 декабря муниципалитеты выработать конкретные меры по предупредительной работе, чтобы не допускать всплесков заболеваемости, возникновения новых очагов, особенно по прибытию гостей к непривитым жителям регионов»

Депздраву поручено быть готовым к быстрому развёртыванию «ковидных» коек, создать запас кислорода и медикаментов.

«Мы с вами в последние недели снижали количество коек в «красных зонах». Сейчас надо быть готовыми в короткие, сжатые сроки при необходимости развернуть дополнительные места. Медикаменты, кислород тоже должны быть в необходимом количестве. Есть все основания говорить о том, что после новогодних каникул может быть рост заболеваемости. Причина одна — рост контактов. Мобилизованность системы здравоохранения должна быть максимальной»

Напомним, с 15 октября 2021 года из-за роста заражений COVID-19 в Костромской области ввели QR-коды в общественных местах, вернули самоизоляцию для непривиых пенсионеров и дистант для работников ряда организаций. За полтора месяца число случаев заражения снизилось в 1,6 раза. Максимальное количество инфицированных в регионе регистрировали 8 ноября — 208 человек. Сегодня, 20 декабря коронавирус обнаружили лишь у 125 человек.

Учитывая эти факты и просьбы предпринимателей регион смягчил ограничения в предновогодние дни. С 13 по 31 декабря в торговых центрах и непродовольственных магазинах ввели часы без QR-кодов. В кафе и ресторанах снизили ограничения по численности приглашённых на свадьбы, поминки и банкеты. С 1 января 2022 года срок действия послаблений истечёт.

Избежать резкого роста заражений после каникул Роспотребнадзор планирует за счёт достижения коллективного иммунитета на уровне 80%. На сегодняшний день область выполнила план на 71%, привив 284 тысячи 223 человека. До конца 2021 года в регионе надеются охватить вакцинацией 399 тысяч 424 человека.