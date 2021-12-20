Логроньо, Испания, 20 декабря, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Около восьми часов утра в одном из зданий в муниципалитете Лардеро испанской провинции Риоха произошел взрыв. Об этом пишет агентство EFE.

Uxfon.com Взрыв газа

Отмечается, что, судя по всем признакам, произошёл взрыв газа. При этом масштабы взрыва уточняются.

Инцидент произошел на улице Франсиско де Гойи. У здания лежат многочисленные обломки. Пожарная бригада уже приступила к тушению огня, возникшего в результате взрыва.