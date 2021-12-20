Саратов, , 12:27 — REGNUM В Саратовской области за последние сутки от коронавируса скончались восемь пациентов. Всего количество летальных исходов от COVID-19 составляет по состоянию на 20 декабря 4926 случаев, сообщает региональный минздрав.

Скорбь

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

По уточнённым данным, за сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли двое мужчин и шесть женщин в возрасте от 57 до 88 лет.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области за время пандемии подтвердили 129 578 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 115 108 человек.

Читайте также: В Саратовской области за сутки выявили 345 случаев заражения коронавирусом

Читайте также: В России от COVID-19 скончались за сутки 1019 человек