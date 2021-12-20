Рим, 20 декабря, 2021, 12:26 — ИА Регнум. Всемирная продовольственная программа (ВПП) предупреждает об остром голоде в Афганистане, от которого страдают миллионы афганцев, и что кризис находится всего в одном шаге от того, чтобы стать катастрофой, сообщает darivoa.com.

Pxhere.com За чертой бедности

ВПП заявила, что для предотвращения катастрофы она активизировала гуманитарные операции в Афганистане. Организация, которая предоставила продовольственную помощь 15 миллионам человек в Афганистане в 2021 году, подчеркнула, что к 2022 году количество людей, нуждающихся в продовольствии в Афганистане, увеличится до 23 миллионов.

Представитель ВПП Томас Фейри сказал, что экономика Афганистана терпит крах, а девальвация афганской валюты сокращает количество людей, которые могут обеспечить себя продуктами питания.

«По мере приближения зимних холодов люди ждут решения проблем. Девять из десяти семей покупают дешевую еду, которая имеет небольшую питательную ценность… У восьми из десяти человек пищи меньше, чем этого требуется, — сказал Фейри. — Они едят то, что удается достать».

Всемирная продовольственная программа сообщает, что половина детей в возрасте до пяти лет в Афганистане (около 3,2 миллиона человек) будут страдать от острого недоедания этой зимой.

В 2021 году ООН обеспечила едой один миллион детей, страдающих от недоедания и 500 тысяч беременных и кормящих матерей. Фейри сказал, что ВПП планирует увеличить это число в 2022 году.

Представитель ВПП добавил, что организация планирует в следующем году обеспечить продуктами питания школьников Афганистана и оказать денежную помощь одному миллиону нуждающихся детей по всей стране.

«Существуют очень большие потребности. Предстоит проделать большую работу, чтобы остановить этот кризис и не допустить его превращения в катастрофу. Наш официальный представитель в Афганистане описывает ситуацию как очень ужасную, похожую на волну голода и нищеты», — констатировал Фейри.

ВПП заявляет, что для разрешения нынешнего гуманитарного кризиса в Афганистане необходимо 220 миллионов долларов в месяц. Это означает, что к 2022 году организация должна иметь 2,6 миллиарда долларов для оказания помощи 23 миллионам нуждающихся людей в Афганистане.