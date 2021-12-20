Лондон, 20 декабря, 2021, 12:26 — ИА Регнум. Британский профессор Марк Уайтли рассказал, как можно самостоятельно распознать тромб. В беседе в Daily Express он отметил, что на ноге это выглядит как воспаленная твердая шишка.

Hellerhoff Сосудистый тромб

Если вена находится у поверхности и достаточно велика, «она может ощущаться как длинная тонкая колбаса, а кожа поверх нее может быть очень красной», отметил специалист.

Он добавил, что если тромб образовался в легочной артерии, пациента мучает сухой кашель, затрудненное дыхание и одышка. Также такой тип тромба сопровождается острой болью в груди.

Чтобы обезопасить себя, профессор посоветовал регулярно двигаться и бросить курить, а при сидячей работе часто потягиваться, если нет возможности пройтись.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее хирург-флеболог Армен Авакян заявил, что последствия коронавирусной инфекции для людей с варикозным расширением вен подобны мине замедленного действия. Одно из таких последствий — тромбозы.

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