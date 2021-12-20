Барнаул, 20 декабря, 2021, 12:26 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае стала выглядеть неопределённой: за последние сутки, 19 декабря, на SARS-CoV-2 протестированы всего чуть более тысячи человек (в среднем, это в 10 раз меньше обычного), но выявлены 497 новых носителей, передает корреспондент ИА REGNUM, проанализировав данные оперативного штаба региона.

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Для сравнения, еще 17 декабря суточное число выявленных носителей коронавируса составляло 507 при 7046 тестирований (с учётом повторных исследований).

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Данные о заболевших ОРВИ и пневмонией в оперштабе не поменяли (как и сутки назад это 23 133 человека (+67) и ОРВИ (80 806 человек, (+430) соответственно. Зато значительно выросло число тяжелобольных: 574 (+16 за сутки), из них 193 подключены к аппаратам ИВЛ (-27 за сутки).

С начала нового учебного года детей, зараженных коронавирусом, за сутки стало больше на 79 (-7) (всего 4961). Это один из самых высоких показателей за все время пандемии.

Общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 7743 человека, причём 28 (+1) из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 114 315 человек. Вместе с тем, новый вирус победил 91 301 человек (+580 за сутки).

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