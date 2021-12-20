Душанбе, 20 декабря, 2021, 12:24 — ИА Регнум. К главе верхней палаты парламента Таджикистана Рустаму Эмомали обратилась с видеообращением так называемая группа 44, состоящая из жителей Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО). Об этом 20 декабря сообщает «Азия Плюс».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Таджикистан

Жители просят Рахмона-младшего «взять ситуацию в Хороге под свой личный контроль и оказать поддержку в сохранении мира и стабильности в области, которые находятся под угрозой из-за действий правоохранительных органов».

«Толерантный народ Бадахшана всегда с высоко поднятой головой преодолевал все сложности и поддерживал политику главы государства, хотя в Бадахшане всегда были самые высокие цены на рынках, самые высокие цены на ГСМ и электричество и самые худшие дороги в стране», — говорится в обращении.

Однако, подчеркиваются в обращении, «когда среди белого дня убивают местных жителей за преступления не столь тяжкие и очерняют население посредством социальных сетей и СМИ, оказывают давление на работников сферы образования, здравоохранения, предпринимателей, это разрушает все рамки толерантности и терпимости».

»Мир и спокойствие, единство таджикского народа, целостность таджикского государства, которые лидер нации, президент страны Эмомали Рахмон достиг с большими сложностями в ГБАО сегодня находятся под угрозой, и может привести к их угрозе в целом в Таджикистане», — подчеркивается в обращении.

Жители Горно-Бадахшанской автономной области призвали Рахмона-младшего, обсудить на очередном заседании Маджлиси Оли Маджлиси Милли (парламента) ситуацию в ГБАО и вопрос поддержания мира и стабильности в области.

«Мы хотим, чтобы вы, используя все свои знания и влияние, взяли ситуацию в Хороге под свой личный строгий надзор и оказали нам свою поддержку», — говорится в обращении.