Красногорск, , 12:25 — REGNUM В 2022 году на территории Подмосковья планируется построить 50 новых детских садов. Об этом 20 декабря заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Детский сад City-yaroslavl.ru

«На следующий год мы запланировали строительство ее 50 садов и минисадов. Подчеркиваю важность этой программы, которая очень востребована на территориях», — сказал Воробьев.

Также глава Подмосковья отметил, что 20 декабря на территории области запланировано открытие 11 детских садов, еще девять объектов планируется ввести в эксплуатацию до конца 2021 года.

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