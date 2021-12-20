Красногорск, 20 декабря, 2021, 12:25 — ИА Регнум. В 2022 году на территории Подмосковья планируется построить 50 новых детских садов. Об этом 20 декабря заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Детский сад

«На следующий год мы запланировали строительство ее 50 садов и минисадов. Подчеркиваю важность этой программы, которая очень востребована на территориях», — сказал Воробьев.

Также глава Подмосковья отметил, что 20 декабря на территории области запланировано открытие 11 детских садов, еще девять объектов планируется ввести в эксплуатацию до конца 2021 года.