Уфа, , 12:42 — REGNUM Завершить сбор необходимых документов для включения школ в федеральную программу капитального ремонта поручил глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом он сообщил на оперативном совещании в правительстве региона.

Школа © Андрей Русскин

На совещании министр образования и науки региона Айбулат Хажин сообщил, что министерство просвещения России намерено в первом квартале 2023 года объявить дополнительный отбор общеобразовательных объектов для включения в программу. В настоящее время около 50 школ Башкирии должны завершить экспертизу и до 1 апреля их заявят дополнительно на 2023 год.

Хажин отметил, что девять районов Башкирии и два города не включились в федеральную статотчетность и не попали в программу капитального ремонта школ. Этим муниципалитетам необходимо заявиться на программу, они смогут участвовать в ней с 2024 года.

«Мне сегодня объяснения соберите со всех 11 муниципалитетов, почему такое произошло. И если там есть виновные, то нужно наказывать», — сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

Сообщается, что в федеральную программу капитального ремонта вошли 365 государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Башкирии.

С 2022 по 2026 год в зданиях школ за счет средств федерального бюджета будут сделаны комплексные ремонты по 14 укрупненным видам работ. Помимо этого, образовательные учреждения получат современные средства воспитания и обучения. Это не менее шести млн рублей на каждую школу.

Хажин отметил, что в 2022 — 2023 годах на ремонт 103 образовательных учреждений будет выделено свыше четырех млрд рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что школы Башкирии получили еще 114 автобусов для перевозки детей.