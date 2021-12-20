Сеул, , 12:23 — REGNUM Правительство Южной Кореи выделит $9 млн на оказание гуманитарной помощи жителям Афганистана. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Всемирной продовольственной программе (ВПП) ООН.

Беженцы из Афганистана (сс) U.S. Marine Corps. 1stLt. Mark Andries

По их словам, $8 млн будут выделены на программы по оказанию помощи жителям Афганистана, а $1 млн — на оказание помощи афганским беженцам в Пакистане.

Как отметили в ВПП, данный объём средств позволит предоставить продукты питания 16 тыс. домохозяйств, а также накормить более 100 тыс. человек в приграничной зоне между Пакистаном и Афганистаном.

Напомним, что 29 ноября правительство Южной Кореи объявило о предоставлении $32 млн гуманитарной помощи народу Афганистана.

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