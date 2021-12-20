Южная Корея окажет гуманитарную помощь жителям Афганистана
Сеул, 20 декабря, 2021, 12:23 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи выделит $9 млн на оказание гуманитарной помощи жителям Афганистана. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Всемирной продовольственной программе (ВПП) ООН.
По их словам, $8 млн будут выделены на программы по оказанию помощи жителям Афганистана, а $1 млн — на оказание помощи афганским беженцам в Пакистане.
Как отметили в ВПП, данный объём средств позволит предоставить продукты питания 16 тыс. домохозяйств, а также накормить более 100 тыс. человек в приграничной зоне между Пакистаном и Афганистаном.
Напомним, что 29 ноября правительство Южной Кореи объявило о предоставлении $32 млн гуманитарной помощи народу Афганистана.
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