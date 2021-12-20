Ставрополь, 20 декабря, 2021, 12:23 — ИА Регнум. В Ставропольском крае созданы условия для приобретения жителями региона новогодних товаров в единых центрах — на ёлочных базарах. В крае открыли уже 228 таких точек, на которых можно не только купить новогоднее дерево для украшения жилища, но и приобрести другие новогодние товары, в том числе пиротехнику и ёлочные игрушки, сообщил председатель комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности Денис Полюбин.

PublicDomainPictures Елочный базар

Он предостерег ставропольцев от приобретения пиротехники в несанкционированных местах во избежания несчастных случаев, которые иной раз имеют место в новогодние праздники.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, комментируя новость об открытии ёлочных базаров, также отметил, что выбирать новогоднюю ель лучше у продавцов, которые имеют документы об источнике происхождения товара, чтобы не было «сомнений в качестве деревьев и праздник не разочаровал».

Отмечено также, что в новогодние праздники магазины и рынки на Ставрополье будут работать по специальному графику, который сейчас разрабатывается. Кроме того, в праздники будет организовано дежурство представителей органов власти, в том числе министров, глав ведомств и муниципалитетов, руководителей COVID-госпиталей.

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