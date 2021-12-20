Пенза, , 12:21 — REGNUM В Пензенской области по состоянию на 20 декабря зарегистрировали 98 688 случаев заражения коронавирусом, в том числе за прошедшие сутки — 307. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

Накануне в регионе заболели 309 жителей. Выздоровели с начала пандемии 76 118 ковид-пациентов, в том числе за сутки — 576 человек.

Скончались всего 4510 пациентов с коронавирусом, из них девять — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в России общее число заражений коронавирусной инфекцией достигло 10 241 812 случаев.

Читайте также: В России выявили за сутки 27022 заражения коронавирусом