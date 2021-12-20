Санкт-Петербург, 20 декабря, 2021, 12:33 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге средняя стоимость одного квадратного метра жилья в новостройках достигла 200 тыс. рублей. Это в 1,5 раза больше чем было в начале пандемии, сообщает «Петербургский дом недвижимости».

Обзор недвижимости

На сегодняшний день покупателям жилья на первичном рынке недвижимости один квадратный метр обойдётся в среднем в 200 тыс. рублей. Цена на квартиры увеличилась с начала пандемии на 45,9%.

Наибольший прирост цен отмечается в стоимости двухкомнатных квартир. Там цена увеличилась на 60%, она теперь достигает в среднем 13,29 млн рублей за квартиру. В то время как в начале пандемии такая квартира обошлась бы примерно в 8,3 млн рублей.

Квартиры-студии также подорожали на 54,5% и достигли средней стоимости в 4,76 млн рублей. Однокомнатные подорожали чуть меньше, на 48,2%. Со средней стоимости в 5,1 млн рублей они подорожали до 7,56 млн. Меньше других подорожали трехкомнатные квартиры, на 47,53%. Желающим приобрести такую квартиру она обойдётся теперь в среднем в 20,95 млн рублей.

По данным аналитиков «Петербургского дома недвижимости», если в начале пандемии бюджет позволял приобрести трехкомнатную квартиру в 60−70 квадратных метров, то сейчас этой суммы хватит лишь на студию или однокомнатную квартиру в том же районе.

Напомним, ранее представитель консалтингового центра «Петербургская недвижимость» Ольга Трошева также заявила о росте цен на недвижимость в Санкт-Петербурге.