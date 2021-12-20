Воронеж, , 12:20 — REGNUM В Воронежской области подтверждено 503 новых случая заражения коронавирусом, данные статистики за сутки опубликовал 20 декабря региональный оперативный штаб. В регионе продолжается снижение заболеваемости — накануне, 19 декабря, сообщалось о 512 новых пациентах.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

Всего в Воронежской области с начала пандемии подтверждено 190 013 случаев заражения коронавирусом, выздоровели всего — 138 615 человек, только за последние сутки выписали 1086 пациентов после ковида.

Жертвами коронавирусной инфекции в Воронежской области, по данным на утро 20 декабря, стали 9 904 человека, это на 38 больше, чем было зарегистрировано сутками ранее. В федеральной статистике зарегистрировано 6 583 умерших воронежца с лабораторно подтвержденным наличием новой коронавирусной инфекции, за сутки зарегистрировано 38 новых летальных исходов.

Отметим, что по данным, которые привёл 20 декабря в своём телеграм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев, за последние сутки в коронавирусные отделения воронежских больниц госпитализировали 59 человек — тогда как в конце октября — начале ноября, на пике четвёртой волны инфекции, поступали по 800−900 новых пациентов.