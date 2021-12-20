Детройт, США, 20 декабря, 2021, 12:20 — ИА Регнум. «Детройт Пистонс» одержал победу над «Майами Хит» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 100:90.

(сс) Kevin Ward Талисман баскетбольного клуба «Детройт Пистонс» лошадь Хупер

Самым результативным игроком матча стал форвард «Детройта» Саддик Бей, на счету которого 26 очков. В составе «Майами» защитник Макс Страс набрал 24 очка.

«Детройт» одержал пятую победу в 29 матчах и прервал серию из 14 поражений подряд сезона, команда занимает 30-е место в турнирной таблице НБА. «Майами» потерпел 13-е поражение в 31 игре и идёт на девятом месте.

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