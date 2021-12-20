* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 20 декабря, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Местные источники в провинции Кундуз сообщают, что Фейсал Нури, репортёр телеканала «Хавар» и ответственный секретарь радио «Шабнам» в провинции, был задержан разведкой «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на несколько часов.

Paul Kehrer Допрос

Ряд местных журналистов в Кундузе сообщили СМИ в воскресенье, 19 декабря, что бойцы «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ворвались в его дом и увезли для допроса.

В интервью газете «8 Собх» репортёры заявили, что телерепортер «Ховар» был освобождён при посредничестве СМИ после допроса, который длился примерно три часа.

Между тем, начальник отдела по информации и культуре провинции Кундуз сообщил журналистам, что Фейсал Нури был доставлен в управление национальной безопасности по недоразумению и был отпущен через несколько часов.

Подробности инцидента и мотив задержания журналиста пока не ясны.

Сообщается, что арест Нури вызвал критику со стороны афганских журналистов. Ряд средств массовой информации также осудили задержание и допрос Фейсала Нури и выразили обеспокоенность положением журналистов в Афганистане.