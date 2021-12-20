Ростов-на-Дону, , 12:18 — REGNUM Ростовские города может связать скоростная железнодорожная сеть. Участниками проекта «Донской экспресс» могут стать Таганрог, Новочеркасск и аэропорт «Платов».

Электричка © ИА REGNUM

"Была поддержана наша идея по созданию скоростной железнодорожной сети между Таганрогом, Новочеркасском, аэропортом «Платов». Проект называется «Донской экспресс». Сейчас поручения по проработке этой программы есть, самое сложное — это финансы», — цитирует «Интерфакс-Юг» донского губернатора Василия Голубева.

ИА REGNUM сообщало, что проект «Донской экспресс», предполагающий запуск электрички в аэропорт «Платов», оценивается в 110 млрд рублей. Работы будут взаимосвязаны с реализацией проекта по модернизации трамвайной сети в Ростове-на-Дону.

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