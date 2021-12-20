Ростов-на-Дону, 20 декабря, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Ростовские города может связать скоростная железнодорожная сеть. Участниками проекта «Донской экспресс» могут стать Таганрог, Новочеркасск и аэропорт «Платов».

ИА REGNUM Электричка

"Была поддержана наша идея по созданию скоростной железнодорожной сети между Таганрогом, Новочеркасском, аэропортом «Платов». Проект называется «Донской экспресс». Сейчас поручения по проработке этой программы есть, самое сложное — это финансы», — цитирует «Интерфакс-Юг» донского губернатора Василия Голубева.

ИА REGNUM сообщало, что проект «Донской экспресс», предполагающий запуск электрички в аэропорт «Платов», оценивается в 110 млрд рублей. Работы будут взаимосвязаны с реализацией проекта по модернизации трамвайной сети в Ростове-на-Дону.