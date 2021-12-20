Москва, , 12:18 — REGNUM С 20 декабря в Москве начали автоматически продлевать медицинские сертификаты для переболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Мэра рассказал, что для жителей Москвы, имеющих цифровой сертификат до 20 декабря, автоматически оформят новые коды на шесть месяцев в последний срок действия текущих. При этом общая продолжительность сертификата составит один год.

Для тех москвичей, у которых сроки действия сертификатов уже истекли, будут оформлены новые с общим сроком действия со дня выздоровления сроком на 1 год.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Москве выявили 2630 заражений коронавирусом.