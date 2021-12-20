Москва, , 12:18 — REGNUM В конце декабря будут анализировать личные итоги уходящего 2021 года 52% жителей России. 30% проанализируют мысленно, 18% запишут, 2% запостят в соцсетях, 2% сохранят в ином виде, приводит данные опроса исследовательский центр портала Superjob.ru.

2021 год Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Чаще анализируют уходящий год женщины, чем мужчины — 57% против 48%. В основном подводят итоги своих доходов (65%), здоровья (53%) и саморазвития (51%). Задумаются в конце года о своей карьере 49% размышляют о детях 35%, об отношениях — 34%.

Подведут итоги в сфере образования или повышения квалификации 33%. Дадут оценку своему хобби 25%, выполненным проектам — 24%. Вспомнят о путешествиях 20%, задумаются о спорте 18%, о духовном росте — 12% опрошенных.

Опрос проведён 13—16 декабря 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 602 населённых пунктах.

ИА REGNUM сообщало, в преддверии Нового года жители России чаще всего мечтают об отпусках (13%), деньгах (13%) и о недвижимости (11%).

Читайте подробнее: Жители России рассказали, о чём мечтают перед Новым годом