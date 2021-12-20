Газа, Палестина, , 12:20 — REGNUM Представители фракций палестинского сопротивления заявили о случаях насилия против женщин-заключённых со стороны израильских властей. Об этом сообщает панарабский телеканал Al-Mayadeen.

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По данным журналистов, палестинские активистки в израильских тюрьмах подверглись физическому и психологическому насилию. В связи с этим, группировка ХАМАС выступила за полный разрыв контактов с Израилем и потребовала немедленного расследования инцидентов.

По информации телеканала, для организации переговоров между Израилем и палестинцами, Сектор Газа посетила группа египетских дипломатов и военных, которые получили от ХАМАС доказательства случаев применения насилия против женщин-заключённых в израильских тюрьмах.

Ранее один из лидеров движения ХАМАС Мушир аль-Масри заявил, что «движение не будет долго молчать перед лицом продолжающейся израильской осады Газы». Как отметил аль-Масри, ХАМАС рассматривает возможность возобновления военных действий в случае, если требования палестинского народа не будут услышаны.