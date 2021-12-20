В Прикамье выявили уже более 154 тыс. носителей коронавируса
Пермь, 20 декабря, 2021, 12:17 — ИА Регнум. В Пермском крае 19 декабря выявили ещё 619 носителей коронавируса. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
Иван Шилов ИА REGNUM
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Всего в регионе зафиксировали уже 154 246 случаев заражения. Выздоровели 134 078 пациентов.
В стационарах 249 пациентов находятся в тяжёлом состоянии. Скончались от COVID-19 уже 7258 человек.