Красногорск, 20 декабря, 2021, 12:18 — ИА Регнум. На территории Подмосковья 20 декабря будут открыты 11 новых детских садов. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Tatarstan.ru Детский сад

При этом до конца 2021 года в Подмосковье планируется открыть еще девять новых детсадов, добавил глава региона.

«Сегодня мы в Подмосковье открываем 11 детских садов на 700 мест. В том числе по три в густонаселенных округах, где проблема с детскими садами до сих пор очень острая. До конца года откроем еще девять детских садов на 600 мест. Малыши пойдут в детские сады после новогодних каникул», — сказал Воробьев.