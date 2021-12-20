Чебоксары, , 12:15 — REGNUM В Чувашии муниципальные образования планируют погасить до конца года почти 189 млн рублей задолженности за потреблённый газ. При этом из республиканского бюджета предлагается выделить ещё 90 млн рублей на решение «газовых» вопросов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, с таким предложением выступил 20 декабря на планёрке в правительстве первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ходе обсуждения бюджетной повестки глава минфина поднял вопрос выполнения обязательств республики по погашению просроченной задолженности за поставленный газ. Эта ответственность предусмотрена в рамках согласованного графика с ресурсоснабжающей компанией и Михаил Ноздряков заявил, что республика «прилагает все силы вместе с главами администраций районов и городов по обеспечению выполнения графика»:

«В прошлом году удалось уменьшить объём задолженности на 177,5 млн рублей. В текущем году из республиканского бюджета было дополнительно выделено ещё 90 млн рублей на компенсацию сверхнормативных потерь по убыткам 2020 года».

Министр финансов также сообщил, что на прошедшем ранее совещании руководители муниципальных образований подтвердили обязательства о погашении до конца 2021 года 188,9 млн рублей.

«И сегодня мы вышли с минстроем с предложением выделить ещё порядка 90 млн рублей нашим муниципалитетам для того, чтобы оказать помощь, поддержку по выполнению графика. Речь идёт, прежде всего, там, где на сегодняшний день есть судебные решения, исполнительные листы по списанию [долгов] в рамках солидарной ответственности с муниципалитетом», — сказал Михаил Ноздряков.

Как сообщало ИА REGNUM, на начало зимы 2021 года в Чувашии долги за энергоресурсы составили 2,434 млрд рублей, в том числе за газ — 1,308 млрд рублей.

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