Минск, 20 декабря, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Предложения по пересмотру структуры и численности МИД Белоруссии представило белорусскому президенту Александру Лукашенко правительство страны. Об этом 20 декабря сообщает агентство БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

«Вы представили мне неделю назад свои предложения. Я внимательно их изучил. В принципе, работа проведена серьезная. Но хотел бы вас просто предупредить о недопустимости какой-то «штукатурки» внешнеполитического ведомства и той ситуации, которая складывается на внешнем контуре наших границ. Я уже премьер-министру об этом говорил», — сказал он.

Также Лукашенко отметил, что указанный вопрос является плановым и немного застарелым.

«Месяца уже два-три прошло после того, как договорились с вами посмотреть на структуру, штатную численность министерства иностранных дел. Это связано с той внешнеполитической обстановкой, в которой находится сегодня Беларусь», — пояснил белорусский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшыпчак заявил, что сбежавший польский военнослужащий, который попросил политического убежища у Белоруссии, заслуживает смертной казни.