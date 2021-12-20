Казань, , 12:15 — REGNUM В Татарии по состоянию на 20 декабря зарегистрировали 41 667 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки выявили 99 носителей инфекции, днем ранее сообщалось о 94 заболевших, свидетельствуют данные республиканского оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Выздоровели за время пандемии 34 749 ковид-пациентов, скончались 1377 носителей вируса. За сутки выписали по выздоровлении 72 человека, количество летальных исходов среди больных возросло на пять случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии с 20 декабря проведение зрелищно-развлекательных мероприятий для детей разрешено только при строгом соблюдении профилактических мер. Вход и нахождение зрителей старше 18 лет доступны только при предъявлении сертификата со штрих-кодом.

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