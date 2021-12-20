Куала-Лумпур, 20 декабря 2021, 12:14 — REGNUM По меньшей мере пять человек погибли и 41 тысяча человек лишились своих домов из-за наводнения в Малайзии, сообщает CNN Indonesia.
Двое из погибших — местные жители, а личность других жертв пока не установлены.
Более 41 000 человек были эвакуированы, чтобы избежать последствий дальнейшего наводнения.
«Среднее дневное количество осадков в Куала-Лумпуре составляет 2400 мм, что означает, что количество осадков превысило средний показатель за месяц. Это было очень неожиданно и происходило только раз в сто лет», — говорится в заявлении министерства окружающей среды Малайзии.
Как сообщало ИА REGNUM, на восстановление инфраструктуры и жилого фонда, разрушенных в результате мощных наводнений на западе Малайзии, правительство страны выделит 100 млн ринггитов (23,6 млн долларов).
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