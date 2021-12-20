Вашингтон, , 12:13 — REGNUM Журналистка из США Линдси Снелл 19 декабря обнародовала фотографию, на которой глава МВД Турции Сулейман Сойлу общается с командиром отряда наемников-исламистов группировки «Султан Мурад» Фахимом Иссой.

Сулейман Сойлу Dimitris Avramopoulos

«Султан Мурад» поставляла наёмников в Нагорный Карабах и в Ливию», — написала журналистка.

Она также сообщила, что после того, как данная группировка начала использовать в боевых действиях детей, США внесла Турцию в список стран, использующих детей в качестве боевиков.

В январе турецкие СМИ сообщили, что Сойлу посетил город аль-Рай в Сирии, который контролируют протурецкие боевики.

Напомним, ранее в Армении сообщали о свидетельствах того, что Азербайджан в войне 2020 года в Нагорном Карабахе использовал наёмников, переброшенных с территории Сирии, удерживаемой исламистами. Двое таких боевиков попали в плен. О наёмниках-исламистах также сообщали директор СВР РФ Сергей Нарышкин и глава МИД России Сергей Лавров. Баку отрицает использование наёмников в войне.