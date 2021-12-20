Кызыл, , 12:13 — REGNUM В помещении республиканской школы-интернат «Тувинский кадетский корпус» проведена дезинфекция, условия для возвращения детей в интернат созданы. Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Людмила Салчак.

Школьная столовая Admin.msuchita.ru

По предварительным результатам эпидемиологического расследования, источником инфекции стал работник субподрядной частной организации, работавший в пищеблоке образовательного учреждения.

Салчак выступила с предложением отказаться от порядка организации питания детей через торги, так как выигрывают их ООО и ИП, которые перепоручают взятые на себя обязательства по договору субподряда. По её мнению, чтобы избежать подобных случаев впредь, в организациях закрытого типа необходимо предусмотреть штатные единицы для работников пищеблока и медицинских работников.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Туве к выписке готовят 57 кадетов, госпитализированных с отравлением.

Напомни, что 13 декабря 116 воспитанников школы-интерната были госпитализированы с пищевым отравлением.