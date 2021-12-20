Симферополь, 20 декабря, 2021, 12:12 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение объявлено в Республике Крым с 20 по 24 декабря, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зима

«По информации Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением арктического холодного фронта днем 20 декабря, в течение суток 21 декабря в Крыму ожидаются мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, сильное отложение мокрого снега, гололедица; усиление северо-западного ветра 15−20 м/с», — говорится в сообщении.

21−22 декабря, по прогнозу, порывы ветра составят до 25 м/с. Резкое понижение температуры воздуха прогнозируется 22, 23 и 24 декабря — ночью похолодает до −10…−15, днём будет от 3 до 8 градусов мороза.