Кабул, , 12:11 — REGNUM Местные официальные лица «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Пактия заявляют, что закрыли 12 незаконных медицинских учреждений после проведения расследования и сертификации, сообщает «8 Собх».

Аптека Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Халекьяр Ахмадзай, директор управления «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по информации и культуре провинции Пактия, уточнил, что следственная группа департамента здравоохранения провинции закрыла семь клиник, четыре аптеки и одну поликлинику, которые работали в провинции незаконно.

Он сказал, что эти действия были предприняты 19 декабря группой по контролю сферы общественного здравоохранения провинции.

Чиновник добавил, что за последние 14 дней они проинспектировали около 40 медицинских учреждений и закрыли 27 из них, функционировавших незаконно. Он призвал владельцев аптек и медучреждений сертифицировать свою работу в соответствии с правовыми нормами.

Эти шаги были предприняты после того, как десять дней назад провинциальные органы здравоохранения закрыли семь незаконных аптек.