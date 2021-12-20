Москва, 20 декабря, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Появление экосистем обостряет конкуренцию на финансовом рынке. Об этом 20 декабря заявил заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин на парламентских слушаниях в Госдуме о развитии финансовых рынков.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

«Мы должны принимать во внимание тренд на создание экосистем, фактически сминающий границу между поставщиками финансовых и нефинансовых услуг и выводящий на новый уровень вопросы конкуренции», — заявил Чистюхин.