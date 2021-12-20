Минск, , 12:09 — REGNUM В Минске начался закрытый судебный процесс над 21-летним гражданином России Егором Дудниковым, сообщил правозащитный центр «Весна».

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Одной из причин проведения судебных слушаний в закрытом режиме является необходимость «исключения распространения экстремистской продукции», отметили в центре.

Как сообщало ИА REGNUM, Дудникова задержали в Минске в мае 2021 года. Он участвовал в работе телеграм-канала «Отряды гражданской самообороны Беларуси», который в стране признан экстремистским.

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