Ростов-на-Дону, , 12:08 — REGNUM Ростовская область впервые станет площадкой для проведения международного форума «Степная Евразия — устойчивое развитие». В рамках подготовки к мероприятию создан оргкомитет, который возглавили первый заместитель донского губернатора Виктор Гончаров и вице-президент Русского географического общества Александр Чибилёв.

Природа донской степи Donland.ru

Трёхдневный форум состоится во втором полугодии 2022 года. Участниками мероприятия станут делегации стран ближнего и дальнего зарубежья, территории которых относятся к степному поясу Евразии. Запланированы круглые столы и ряд встреч. Зарубежных гостей познакомят также с природной донской степи.

Как ожидается, участники форума обсудят развитие природных комплексов, обменяются опытом в вопросах охраны и защиты степного пояса Евразии.