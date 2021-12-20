Красногорск, , 12:08 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье продолжает расти. Об этом свидетельствует опубликованная 20 декабря статистика оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 1935 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 110 случаев больше аналогичного показателя 19 декабря. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 1825 человек, а днем ранее — у 1683 жителей Подмосковья.

Отметим, что всего 20 декабря в России было выявлено 27 022 новых случая заражения коронавирусом.

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