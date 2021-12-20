Майкоп, 20 декабря, 2021, 12:06 — ИА Регнум. Три республики на Юге России — Адыгея, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария — отметят в 2022 году столетние юбилеи. Празднование будет проходить на государственном уровне, о чем говорится в указах президента РФ Владимира Путина.

UFC111 Карачаево-Черкесия

Главы субъектов на днях подписали соглашение о совместной подготовке к 100-летним юбилеям. В мероприятиях также будет участвовать Ставропольский край, который сыграл большую роль в становлении этих республик. О встрече глав субъектов РФ и подписании документа рассказал глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

«Сегодня в Карачаево-Черкесию прибыли мои дорогие друзья и коллеги — глава Адыгеи Мурат Кумпилов, глава Кабардино-Балкарии — Казбек Коков и губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Наши регионы объединяет многовековая история дружбы наших народов, теплые, искренние традиции взаимоуважения и добрососедства. С коллегами подписали сегодня соглашение о взаимодействии при организации и проведении мероприятий по празднованию 100-летия Адыгеи, КБР и КЧР. <…> В предстоящем году проведём праздничные мероприятия по случаю празднования 100-летия трёх республик в Москве, многих регионах страны и обязательно, ещё и в Ставрополе — у наших добрых друзей и соседей!» — написал Темрезов на своей странице в соцсети Instagram.

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